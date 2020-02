Críticas a Natalia Jiménez, jurado de 'OT', por el mensaje que publicó sobre su ausencia en la Gala 5

Una de las personas más polémicas de la edición de Operación Triunfo 2020 no ha resultado ser un concursante, sino una de las componentes del jurado.

Se trata de la cantante de La quinta estación Natalia Jiménez, de la que han pedido la expulsión por sus valoraciones a Anne y Anaju durante la Gala 4. Ya entonces Natalia saludó por Instagram a sus haters diciendo que les manda “un beso muy fuerte”. ”¿Piensan que soy un engendro del mal? Ahorita van a ver que soy un pinche engendro del mal. Y para aquellos que me dicen que me regrese a México, no se preocupen porque es mi casa”, dijo.

Ahora ha vuelto a recibir críticas, a pesar de que ha estado ausente en la gala de este domingo, en la que le ha sustituido Ruth Lorenzo. La cantante ha estado en Costa Rica y también ha mandado un mensaje a los haters que no está sentando muy bien a los seguidores de la edición.