De ‘Barajas es el mal’ a ‘Madrid, paraíso cultural’

La preocupación del Gobierno madrileño es legítima, teniendo en cuenta que la movilidad favorece la transmisión del coronavirus y que el aeropuerto de Madrid-Barajas es el de mayor tráfico aéreo en España. Al mismo tiempo, sorprende que exijan restricciones más duras a los vuelos cuando la Comunidad de Madrid es la que tiene las medidas más laxas y la tasa de incidencia más alta en España, y que, por otro lado, miembros del Ayuntamiento de Madrid (y compañeros de partido de quien gobierna la región) celebren que Madrid se haya convertido en un ‘oasis’ para los europeos, ansiosos por retomar su vida de ocio en la capital española puesto que en su país de origen las medidas anticovid se lo impiden.

Al final, Lise, la chica francesa que vive en España, se quedó sin saber si sus amigos cogieron un avión y cruzaron la frontera. “Contesté a mi amiga de forma un poco fría diciéndole que no me parecía buena idea, así que me dejó de contestar”, cuenta. “Es normal estar cansados, pero obviamente no me parece la solución adecuada viajar a otro país”, zanja.