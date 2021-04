Vox escupe sobre la democracia

“ Esto no es un espectáculo, es un debate electoral entre demócratas ”, sentenciaba la presentadora Àngels Barceló respondiendo a la acusación de la candidata de Vox, alegando que “no soy una activista, soy una demócrata” y tras mediar con Iglesias adelantaba que “le voy a pedir a Pablo Iglesias que no se vaya muy lejos”. Finalmente, se fue y quedó servido el preludio de un debate que ya arrancaba sin la presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso.

Con un giro inesperado debido al enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Rocío Monasterio por el episodio de amenazas de muerte arrancaba el duro debate de los candidatos a las elecciones madrileñas en la Cadena Ser . “ Si no se retracta abandonaremos el debate ”, le espetó el candidato de Unidas Podemos. “Yo digo lo mismo que dije antes, condenamos toda la violencia”, al igual que la, a su juicio, vivida en el apertura de campaña en Vallecas, por lo que invitó al candidato de Unidas Podemos a que “si usted es tan valiente, levántese y lárguese”.

No obstante, se trató de un debate que ni siquiera acabaría completándose, tras el anuncio de la marcha de Ángel Gabilondo y de Mónica García en una muestra de solidaridad con su homólogo de Unidas Podemos y en repulsa ante las constantes interrupciones y descalificaciones de la política de Vox . Ante esta posición, Barceló no tuvo más remedio que cerrar el encuentro. Un bloque, eso fue lo que dio tiempo a debatir.

“ No quiero pasar un minuto más con usted ”, le espetó la de Más Madrid, dejando claro que “voy a hacer lo imposible para que su odio no llegue a las pizarras de las escuelas de mis hijos”. También le dejó un recado a una ausente Ayuso, ante la posibilidad de que el PP gobierne con Vox en la Comunidad de Madrid, pidiéndole que se pronuncie sobre lo ocurrido en el debate . “Hemos ganado la democracia a espaldas de esta gente”, sentenció García.

Gabilondo formuló un discurso en el que defendió que “creo tanto en la palabra que a veces la mejor expresión es lo que tú haces” con esta. El socialista explicó que esperaba que Iglesias regresase tras la pausa y que al no ser así, la mejor opción era levantarse para condenar el discurso de Vox: “Tenemos que mandar un mensaje superior a nuestras propuestas”.

La posición del candidato de la formación naranja fue la de pedirle a los otros dos que no se marchasen y continuasen debatiendo: ”Ángel, te pido que no te vayas, que le no hagáis el juego a la señora Monasterio”. Bal lanzó la propuesta de que “no abandonemos la palabra, os lo ruego”.

Con todo Barceló se vio forzada a poner fin al debate, entre acusaciones de Monasterio de que la Ser había censurado sus cuñas publicitarias en las que se incluía la palabra ‘mena’. “Esas cuñas constituyen un delito”, explicó la moderadora, mientras la voz de Monasterio la interrumpía constantemente vociferando ”¡la dictadura de la Ser!”.