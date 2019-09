Decenas de colectivos declaran la Emergencia Feminista y llaman a tomar las calles el 20 de septiembre

La convocatoria , a la que se han unido decenas de colectivos así como los sindicatos y algún que otro partido político, salió de la Plataforma Feminista de Alicante, que hace unas semanas emitió un comunicado en el que aseguraba que nos encontramos en una situación de “emergencia”, dado que en julio hubo un asesinato cada dos días a mujeres. “Esto ya no es una alerta, declaramos la emergencia feminista”, explicaban.

“Padres que asesinan a sus hijas e hijos para causar el mayor de los sufrimientos. Pederastia, trata, desapariciones, asesinatos, chantajes, extorsión, amenazas, acoso, agresiones, abusos, manadas, violaciones están a la orden del día. Una justicia que no es justa, poniendo en duda la declaración de las víctimas, sentencias sin sentido que nos mandan un mensaje alto y claro a todas “tu cuerpo no te pertenece, tu vida no te pertenece”, aseguran.

“La noche será violeta”

Por eso declaran que no se puede continuar así y piden justicia: “Seguimos en este estado de guerra inadmisible en un estado democrático”.

Exigen “responsabilidad al Estado”: “El feminismo no vota otorgando cartas blancas y ustedes siguen negociando con nuestros derechos. Estén a la altura”. Y concluyen: “Con este comunicado, declaramos el estado de emergencia. Se ha pulsado el botón, se han roto los cristales, se oyen las sirenas, son las voces de quienes llenaremos las calles. Son las mujeres de nuevo dispuestas a luchar por lo que es suyo, por su derecho a una vida libre de violencia machista. El 20S conquistaremos la calle, daremos luz a la oscuridad, el 20S la noche será violeta”.