Defender la vida arriesgando la propia

Dalila comenzó a recibir amenazas y temía por su vida, así que no tuvo mucha más opción que marcharse de su país natal. En abril de 2019 llegó a Madrid, después vivió en Zaragoza y finalmente llegó a la casa Refugio Basoa, cerca de Bilbao. “Estamos acostumbradas a la violencia, y venía con todos esos temores, veía un policía y pensaba que me iban a atacar; tuve unos ataques de pánico y ansiedad muy grandes”.

Dalila es la primera defensora que entra a formar parte del proyecto. Aportando su experiencia y sus vivencias, continúa llevando a cabo su militancia en este espacio. “Aquí no se escucha nada de lo que pasa en nuestros territorios”. La lucha que mantiene es amplia, y le parece que la situación que están viviendo sus vecinos y vecinas de Guapinol es grave. “Defendemos todo lo que depende del territorio, la vida de las personas, la vida mineral, estamos defendiendo mucho con nuestros cuerpos”.

Una violencia con sesgo de género

“La violencia contra las defensoras se manifiesta de maneras muy diferentes; al igual que nuestros compañeros varones enfrentan violencia física, asesinatos, desapariciones, amenazas, violencia digital y criminalización, nosotras también. Pero en el caso de las mujeres tiene especial relevancia que muchas de estas violencia están marcadas por un componente de género. Este se identifica claramente a través de la sexualización de esta violencia, que no solo se ejerce en el cuerpo de las defensoras, sino que también se observa en el contenido de las amenazas y en la manera en que se ejerce la violencia digital”, añaden.

Dalila considera que los ataques que viven hombres y mujeres no se valoran de forma similar. “En Honduras los nuestros se minimizan porque importa más los machos alfa, cuando nosotras priorizamos a nuestras hermanas, la vida. Desde IMD nos escuchan, nos cuidan, nos protegen, arman estrategias de cuidados psicológicos, y esto hace posible que las que estamos fuera nos sintamos arropadas y sigamos tejiendo redes”, apunta. “La Red de Honduras y la IMD me dieron un acuerpamiento desde la salida a la llegada, durante el proceso de asilo, las cartas que se enviaron para que yo las presentara en Extranjería; mostraron acompañamiento legal, psicológico, económico. Estoy aquí gracias a toda esta red que se tejió”.

Llegar a otro país y empezar desde cero no fue fácil para Dalila, empezando por el cambio de un entorno natural a uno urbano y continuando por la tarea de buscar trabajo. “Empecé a trabajar cuidando a personas mayores, luego estuve en una cafetería; llegué a tener cinco trabajos porque no quería pensar, fue una herramienta de escape para no pensar en lo que estaba pasando y también una forma de ayudar a mi familia”, apunta.