El Defensor del Pueblo pide una solución para quienes no consiguen el pasaporte covid

Los diagnosticados con antígenos en lugar de PCR, tanto en Cataluña como otras partes de España, no pueden acceder al pasaporte europeo pese a contar con los anticuerpos de una dosis de la vacuna y los de haber pasado la infección. Y todo porque Bruselas no lo considera si el positivo no está certificado por PCR.

Marta, barcelonesa de 38 años, autónoma, ha explicado que a menudo tiene que viajar por trabajo y ahora no lo puede hacer porque en su caso, tras la primera vacuna, pasó el virus solo diagnosticado en su CAP con prueba de antígenos, lo que no le permite conseguir el certificado.

“Me dan respuestas como que me espere seis meses o que no pueden cambiar el protocolo solo porque me quiera ir de vacaciones. No contemplan que soy autónoma y necesito viajar por trabajo. La Unión Europea me está pidiendo algo que en mi país no me han querido dar, una PCR”, se ha quejado.

En el mismo caso está Maria Tolmina, chef italiana de 49 años residente en Barcelona, a la que le saldrá muy caro visitar su país “porque el gobierno regional catalán, para ahorrarse dinero, nos ha dejado en un limbo respecto a la Unión Europea haciéndonos pruebas de antígenos en vez de PCR”.