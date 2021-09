Del barco Sinaia al crucero Baleares y la discutible neutralidad de Martínez-Almeida

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Jose Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Sin embargo, los recursos de particulares y asociaciones, entre ellas la Fundación Francisco Franco, han devuelto el nombre original y el ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ha ejecutado el cambio de esta y otras calles sin presentación de recurso alguno y excusándose en que se acata el fallo judicial. Cabe recordar que, hace unos años, el cambio se aprobó sin votos en contra, con PSOE, Cs y Ahora Madrid a favor, y la abstención del PP, en un consistorio en el que no existía aún Vox.

Esta misma situación podría repetirse en los próximos días cuando operarios del ayuntamiento continúen restituyendo los nombres a las calles Caídos de la División Azul (Memorial 11 de marzo de 2004), Hermanos García Noblejas (avenida de la Institución Libre de Enseñanza), El Algabeño (José Rizal) y la glorieta de Cirilo Martín (Ramón Gaya).

El callejero madrileño, a la orden del pleno

El nombre de las calles se rige en base a ordenanzas municipales, con la aprobación del pleno y cumpliendo con la normativa nacional, como la Ley de Memoria Histórica.

En ese sentido, el alcalde Martínez-Almeida no puede cambiar directamente el nombre de una calle porque no tiene la mayoría absoluta. Sin embargo, sí que tiene la potestad para llevar a votación la propuesta de mantener los nombres que propuso Carmena, aunque eso podría no gustar tanto a sus socios de Gobierno.

En Madrid, desde el 2013, la nueva ordenanza mantuvo que las propuestas se debatieran en las Juntas distritales pero añadió que el pleno municipal puede aprobar directamente la asignación de nombres “con el fin de reconocer méritos, significación o trayectoria especialmente de relevantes de una persona, institución o acontecimiento”.