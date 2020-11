"Desde la humildad de un cocinero les pediría...": el comentario político de Martín Berasategui

Los cocineros Martín Berasategui y David de Jorge publicaron recientemente su libro Cocina sin vergüenza: recetas para disfrutar comiendo en casa. Para presentarlo, ambos chefs acudieron este domingo al plató de Liarla Pardo, el programa que presenta Cristina Pardo en laSexta.

Durante la entrevista, la conductora les preguntó por lo que aprenderían los políticos si tuvieran que entrar en una cocina: ”¿Se puede ir ahí cada uno a su bola o no?”.

“Yo pienso que no puede ir cada uno a su bola. Desde la humildad de un cocinero les pediría que para aprender hay que escuchar y que indistintamente de lo que pienses políticamente hay que ir hombro con hombro”, afirmó Berasategui, que afirmó que si no se escarmienta en una situación como esta, no sabe cuándo se hará.

El prestigioso chef vasco, que acumula 12 Estrellas Michelín, añadió que esperan que lo hagan lo mejor que puedan y con buena voluntad: “A partir de ahí tener un gran respeto a todo lo que está pasando, pero no entrar en el pánico y en histeria, que no avanzamos nada”.

De Jorge también quiso aconsejar a la clase política y, para ello, les hizo una llamativa petición: que de vez en cuando vayan a comer a casas de sus madres. “Eso es muy importante”, aseguró.

El también cocinero vasco, conocido como Robin Food, explicó su propuesta: “Las madres suelen dar consejos de oro y me da la sensación de que hay muchos políticos en España que no comen con sus madres hace mucho tiempo”.

“Así que políticos españoles: comed con vuestras madres y escuchadlas porque son sabias”, remató De Jorge.