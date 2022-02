Desmayos, gritos y confusión: el delirante momento en Castilla-La Mancha TV que arrasa en redes

Desconcertante, delirante, a ratos, aterrador. Lo que se vivió anoche en el programa A tu vera de la televisión de Castilla-La Mancha, presentado por Alicia Senovilla, ha entrado en los momentos más surrealistas de la historia de la televisión.

Sandrina, que participaba para meterse en la final del concurso musical, comenzó ya mal la noche cuando paró su actuación porque se había equivocado con la letra.

“Pintaba Trini pura y hermos...ay, perdón”, dijo la concursante, llevándose las manos al rostro y yéndose a un lado del plató.

″¿Puedo empezar otra vez?”, preguntó. ”¡Por favor! ¡Que me la sé entera! ¡Que me la sé entera! ¡Que me la sé entera!”, insistió.

Una vez que le permitieron repetir y cuando parecía que lo estaba haciendo bien, comenzó a hacer gestos, se detuvo en seco y se derrumbó en el suelo.

Rápidamente, ante el desmayo de la concursante, varios de los presentes en plató acudieron a socorrerla.

Un grito se escuchó en plató. Caras de desconcierto (la del pianista era un cuadro). Y de repente, a la concursante desmayada se le escucha decir: ”¡Mama, mama, que estoy bien!”.

″¡Mi madre, mi madre!”, comienza a gritar la buena de Sandrina al ver, en la grada, que a su madre le había dado una crisis de nervios.

″¡Mama, que estoy bien!”, repetía a gritos.

Ante el griterío y el desconcierto, Senovilla decide retomar el programa, pero lo hace con la cara con la que lo haría cualquiera:

“Señores, ehh... Estamos un poco... sorprendidos. Bueno, ehh... Sandrina se ha sentido... yo creo que los nervios le han jugado una mala pasada... ehhh... y bueno, nos marchamos y les esperamos el próximo sábado a las 22:00 de la noche”.

Como para perdérselo.