Desvelan el polémico gesto de María Teresa Campos a Jordi González en la boda de Belén Esteban

“Hubo un desencuentro hace tres años”, ha afirmado Patiño. “Es verdad que ella me dio dos besos y particularmente a mí no me ofendió su postura, pero por ejemplo con otras personas me llamó la atención”, ha proseguido.

Ahí ha contado que González se acercó a saludar María Teresa pero ella no quiso hacerlo. “Le fue a saludar y le quitó la cara”, ha revelado Patiño.

“Hubo un programa hace tres años que se llamaba Revolution y en una de las galas fue invitada. Ella se pensaba que iba a estar de presentadora y la pusieron en un sillón. Pero eso fue cosa de la productora, no de él”, ha contado Lydia Lozano.

“Fue una falta de delicadeza”, ha añadido Mila Ximénez.

El desencuentro al que se refieren las colaboradoras de Sálvame se remonta a una gala de GH Revolution cuatro meses después de sufrir un ictus.

En ese momento su aparición fue muy comentada en redes porque no aportó mucho al debate. Además, a las 23:45 abandonó el plató porque tenía que madrugar al día siguiente para ir a Málaga a recoger un premio.