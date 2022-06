Ucrania resiste 100 días después mientras crecen las sombras en el Kremlin

ARIS MESSINIS via Getty Images

ARIS MESSINIS via Getty Images

¿Qué últimos movimientos ha habido?

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images

¿Se avecina entonces el fin? La OTAN y la ONU lo descartan

En esa vía negociadora, el mandatario de la alianza no ha querido opinar sobre si Ucrania tendrá que ceder territorio en su potencial acuerdo con Rusia: “Depende de ellos tomar esas duras decisiones, nuestra obligación es apoyarlos. No depende de nosotros decidir lo que Ucrania debe aceptar o no. Nosotros debemos ayudarles”.