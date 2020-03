“La Comunidad de Madrid no puede seguir esperando. Vamos a traer dos aviones esta semana cargados con material sanitario. Dijeron públicamente que ya no habría problema alguno en las aduanas. Es el momento de ayudarnos. Pido que no se bloqueen los pedidos”, ha escrito Díaz Ayuso.

✈️ La Comunidad de Madrid no puede seguir esperando. Vamos a traer dos aviones esta semana cargados con material sanitario. Dijeron públicamente que ya no habría problema alguno en las aduanas. Es el momento de ayudarnos. Pido que no se bloqueen los pedidos.

En una entrevista en Telemadrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que este domingo ha pedido a Sánchez que el Ejecutivo no le ponga impedimentos a dos aviones que llegarán con materiales que ha comprado en los mercados internacionales para combatir el coronavirus en la región.

Díaz Ayuso ha precisado que el primer avión llegará en 48 horas con unos trescientos respiradores y ventiladores, además de 140.000 muestras, mascarillas y batas.

Esta no es la primera vez que la dirigente del PP publica un tuit muy crítico con Sánchez mientras éste habla. Este mismo sábado por la noche hizo lo mismo, al escribir: “Sánchez no ha dicho ni propuesto absolutamente nada que no se esté haciendo en Madrid. Así que no acepto que la señale como la apestada en su mitin televisivo”.