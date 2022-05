Dice Vicente Vallés que es la primera vez que Feijóo hace algo así en rueda de prensa

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, le ha espetado al presidente que en España “gobiernan los independentistas” y Sánchez ha respondido que la situación no es perfecta pero que “los mangantes no están en el Gobierno”, en referencia al cuarto aniversario de la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy.

Después de oír al líder gallego ha proseguido: “El líder del PP ha elevado el tono contra Pedro Sánchez como no lo había hecho hasta ahora. De momento Feijóo no dispone de escaño en el parlamento aunque dentro de un mes aproximadamente será elegido senador autonómico por Galicia. A partir de ese momento sí podrá confrontar cara a cara con el presidente aunque no sea en el Congreso. Hoy ya lo ha hecho en la distancia y con ese tono claramente más agresivo”.