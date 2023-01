‘Doble o nada’ o ¿hay que ser una mujer alfa para triunfar en la empresa?

La persona elegida, se quedará en la empresa, doblará el salario y tendrá potestad para crear su nuevo equipo. La persona no elegida, será despedida y se quedará sin nada. También le informa a ella que es su elegida. Pero antes tiene que aclarar algunos puntos sobre las ies, de intimidades, que ha obtenido por el seguimiento secreto que la ha hecho.

Que en esta discusión mantengan el interés del público se debe al oficio de Solá, y ese no sé qué inaprensible que tienen los buenos actores. Capacidades y habilidades que no funcionarían sino tuviera al otro lado una sparring que supiera encajar los golpes y responder con la urgencia y la intención apropiadas. No amedrentarse.