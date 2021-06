Dos tuits y más de 4.000 me gusta: Irene Montero y su implacable mensaje sobre Plácido Domingo

Plácido Domingo es uno de los nombres propios del día. El tenor actuó en la noche del miércoles en el Auditorio Nacional de Madrid y fue despedido entre vítores, aplausos y con parte del público en pie durante casi ocho minutos.

Esta actuación ha supuesto su reaparición tras casi dos años alejado de los escenarios españoles por las acusaciones de acoso sexual vertidas contra él por una veintena de mujeres en Estados Unidos.

Un día después, Domingo ha hablado de esa ovación y ha señalado que fue “un grito de todos mis paisanos, de este pueblo, de esta maravillosa ciudad que es Madrid como diciendo ’Plácido, eres nuestro’”.

“Para un artista la lógica es que cuando has interpretado el público estalle en un aplauso para decir ‘nos has gustado’. Pero ayer salir al escenario del Auditorio y, nada más salir, ver un público que se levanta de los asientos, que te dan un aplauso de cinco o seis minutos... no se puede describir lo que es esto”, ha añadido.

El debate sobre los aplausos a Plácido Domingo ha llegado hasta la cuenta de Twitter de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha sido muy crítica con esta situación.

″¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres? Incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos”, ha explicado en un tuit.

En otro mensaje, la ministra ha pedido a aquellos que vitorearon al tenor “que se preguntasen qué mensaje les mandan a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país”.

“Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas”, ha finalizado.