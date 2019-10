Dulceida preocupa a sus fans al contar sus problemas de salud mientras está en el extranjero

La ‘influencer’ Aida Domenech, más conocida como Dulceida, ha preocupado a sus fans al explicar en Instagram que está sufriendo problemas de salud durante el viaje a Japón que está haciendo con su pareja, Alba Paul.

En una de sus fotos, Dulceida explica que están en Tokio pero que no han podido hacer nada porque le duele mucho la espalda por “problemas de ciática”.

“Espero mañana estar recuperada para descubrir Kioto, soy positiva”, añadía en la misma imagen.

En sus stories, la influencer se había lamentado: “Hoy no hemos hecho nada porque me he despertado con muchísimo dolor de espalda por la ciática. Tengo las piernas muy débiles y no me veía capaz de andar y andar, por lo que he hecho a la bebé quedarse aquí conmigo”.