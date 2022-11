E Irán lloró... de alegría en Qatar: sigue el baile de sorpresas y favoritas en apuros

ATTA KENARE via Getty Images

El dinero, ya se sabe, no da la felicidad y a veces, tampoco los resultados. En el día seis de Mundial ya hay una primera eliminada, la anfitriona. Qatar dice adiós a la posibilidad, nunca esperada, de verla en octavos.

Pero las lágrimas llegaron este viernes por parte de Irán y sus seguidores, en el enésimo terremoto que se vive en suelo catarí desde que comenzó la Copa del Mundo. Gales, con Bale a la cabeza, ha sentido de forma evidente, el impacto. Aún quedaban otros seísmos a lo largo de la jornada. El mantra repetido hasta la saciedad dice que no hay rival pequeño y parece que en un Mundial tan caótico se cumple más aún.

No hay guion lógico en todo el embrollo futbolístico, que se lo digan a Inglaterra, que pasó de golear a Irán a no poder con EEUU hoy. Su pase a octavos no está, ni mucho menos cerrado y a lo mejor es Bale el que decide... Con Países Bajos, más de lo mismo, de verse arriba a casi acabar KO ante Ecuador. El subidón de la apertura y su goleador Valencia sigue... aunque el delantero se retiró lesionado.