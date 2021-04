Edmundo Bal: "Con Vox lo que quiero es debatir"

“Condeno las balas en el sobre a Pablo Iglesias. Condeno los actos de violencia contra Vox en Vallecas. Condeno los actos de violencia del terrorismo que Bildu todavía no ha justificado”, ha señalado el candidato de Cs. “Lo condeno todo. Pero no se puede levantar uno de una mesa de diálogo”.

“Nos encontramos con una situación en la que parece que los candidatos no quieren hablar. Yo sí quiero hablar. Por eso le pedí a Pablo Iglesias que no se fuera, y le pedí a Ángel Gabilondo y a Mónica García que no se fueran”, ha añadido. “A mí esto me preocupa muchísimo”, ha señalado.

“Lo que vivimos el otro día en el debate con los candidatos levantándose, no queriendo dialogar, yo ya no hablo de llegar a acuerdos, pero entiendo que en unas elecciones es importante que cada uno de los candidatos exponga su programa”, ha comenzado a explicar sobre el debate de la Cadena SER .

“La actitud de Vox an la campaña yo creo que a nadie le sorprende”, ha remarcado. Y ha resaltado que él, con Vox, lo que quiere “es debatir”: “Yo quiero contradecir mis propuestas”.

Además, ha repetido que con su voto el partido –al que ha evitado calificar de ultraderecha– “no va a decidir la política de Madrid, no va a condicionar la vida de los madrileños en los próximos dos años”. “Es uno de los polos del arco parlamentario”, ha señalado. “Es el populismo de derechas, igual que tenemos un populismo de izquierdas”.

Ante la insistencia de Pastor sobre si considera que el partido de Santiago Abascal es de ultraderecha, ha defendido por qué evita esa definición: “No me gustan esas palabras, no me gusta decir ‘ultra’, no me gusta el exagerar, la ampulosidad en el lenguaje, me parece que precisamente lo que hace es fomentar la crispación y por es quiero referirme a los lugares en los que cada uno estamos”.