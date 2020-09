Edu Galán: "El que quiera ser protagonista de su propia vida que se vaya preparando para medicarse"

El fundador de la revista Mongolia reconoce que se ha “quemado las cejas” preparando este ensayo en el que abarca la polémica historia personal del cineasta neoyorkino con reflexiones acerca de la sociedad actual. “Este libro no sale de ciencia infusa. No me llegó como la revelación de Jorge Fernández Díaz en Las Vegas con la Virgen”, explica.

Lo mejor de nosotros son los demás. En esta sociedad el objetivo principal es estar tranquilo contigo mismo. Vi hace unos días un manifiesto en el que exigían ser protagonistas de su propia vida. Esto es absurdo y peligroso porque creerse que puedes ser protagonista de tu vida sin estar sujeto a tu clase social, al género con el que has nacido o a tantísimas circunstancias de la vida... Esa aspiración que te venden las redes y las marcas solo y únicamente conduce a la frustración y a la ansiedad. No hay solución de ningún tipo. Alguien que quiera ser protagonista de su propia vida que se vaya preparando para medicarse.

Esto, que es contrario al derecho, hace que en determinados casos muy sentimentales, donde hay unas víctimas y un depredador, se cree una sentimentalidad donde se crucifique socialmente a alguien que, aparentemente, es un hombre opresor blanco cuando no existen datos para que esto ocurra. El único argumento es el sentimiento. La repugnancia. Es que me repugna. Eso como único valor judicial nos convierte en una sociedad puritana, donde además cada uno tenemos en nuestras manos un arma delatora, que es el móvil donde expresar esa repugnancia.

No importaba lo que hubiese ocurrido, importaba ofrecer interpretaciones paranoides sobre cada uno de los carteles. En lugar de ser retadas desde los medios fueron amplificadas. Vivimos en un momento de tal crispación que ya no aceptamos algo como el error. Todo tiene detrás una intención horripilante. No se interpreta que el de marketing es imbécil e hizo un cartel inadecuado, se interpreta que hay una maldad socialcomunista que quiere expandir la idea de víctimas y verdugos son lo mismo o que quieren expandir la violación de niñas.

Las multinacionales son expertas en dar la razón a cosas que no cambian nada. Estos grupos juegan con causas muy respetables para lograr un fin y hacen que si tú no los apoyas seas culpable tanto o más que la obra de propagar la violación, la violencia de género y el antirracismo. Si me dices que una obra propaga el racismo te diría que necesito datos.

De grupos sociales reducidos que hacen mucho ruido se puden producir cancelaciones de cómicos. Esos grupos dicen ‘qué pasa, que no vamos a poder decir quién nos gusta’, nadie niega esto. Aquí el problema es el paso siguiente. Querer que los despidan. He visto a gente atada en la puerta de un show de Jorge Cremades para que nadie pueda entrar.

A ti te ha pasado, en Twitter ya no eres de izquierdas y pasas a ser un pollavieja y un señoro.

Y al revés. Hermann Tertsch me considera un rojo y un socialcomunista. Cuando no hay argumentos, se va al ad hominem y me dicen que soy un señor blanco, bueno igual The New York Times dice lo contrario, privilegiado.

La izquierda es muy diversa y contradictoria. Hay grupos de la izquierda con los que no iría ni a tomar el café, que es boba y ni me acerco. No quiero estar en una izquierda que interpreta la historia de forma adanista. En lugar de derecha e izquierda hay que hablar de lo racional y lo irracional, lo leído y lo no leído.

Siempre me he alejado de una izquierda sentimental que pone #BlackLivesMatter o no sé qué leches. Estoy en una izquierda marxista y materialista.

Si te digo “Ok Boomer”...

Como el chicle. Como soy un puto iletrado no sabía qué era eso. Me preocupa que los argumentos ya no se valoren por la potencia y que sea por la edad que tienes o una cosa que yo descubro constantemente: que a mí me descalifican por las opiniones de mis amigos. “Es que tu pareja piensa que, o es que Arturo Pérez-Reverte...”.

La cultura de la cancelación está muy presente. Ahora están quemando el libro nuevo de J.K Rowling por “tránsfoba”.

El problema no es que no se quejen. Se puede quejar y decir, aunque no lo creo, que JK Rowling es una tránsfoba. A mí me parece absurdo el efecto de quemar sus libros. No se puede despachar una cosa tan seria así porque sí. Yo creo que aquí lo que hay establecer son argumentaciones.

Como dijo José Errasti, es socorrido llamar señoro o fobo a alguien porque ya lo calificas de enfermo y de que no se puede hablar con él. El problema es pasar de ahí a la turba o al linchamiento, no que no te guste o no estar de acuerdo.

A mí me dan igual JK. Rowling y Woody Allen, me preocupa que se cree un clima en el que tu profesión es un campo minado en el que te juegas el empleo por no decir lo que quiere el 100% de la población.