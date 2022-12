Eduardo Rubiño (Más Madrid): "Almeida se ha convertido en nada más que un títere de Ayuso"

Ni las 12 horas de Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid son un obstáculo para que Eduardo Rubiño (Madrid, 1991) esboce una sonrisa de oreja a oreja cuando comienza a hablar del proyecto encabezado por Rita Maestre con el que Más Madrid tratará de arrebatar la alcaldía al actual regidor, José Luis Martínez-Almeida.

Tras los “años buenísimos” que ha pasado como diputado en el Parlamento autonómico, él no duda en reconocer la ilusión que le hace poder “darle la vuelta” a su ciudad, Madrid. No tarda mucho en reconocer que ha vivido en tres zonas bastante diferentes de la capital y por eso critica que el actual alcalde no haya “tenido un proyecto”. “Ha estado más centrado en hacer de comentarista político de la actualidad y portavoz del PP nacional ”, señala.

Publicidad

Las encuestas muestran que la partida estará igualada y por eso destaca que todos los partidos progresistas deben dar el 100 %. Él apela a la “experiencia del gobierno de Manuela Carmena” como ejemplo y saca pecho por el trabajo que ha hecho Rita Maestre “pateándose cada rincón de la ciudad”.

Cuando le preguntan por Ayuso se pone más serio y critica con dureza tiene “su propia hoja de ruta” que la lleva a “competir con Feijóo y tener aspiraciones por la Moncloa”. “Pero, desde luego, ni siquiera para eso es capaz de marcar un perfil propio, está totalmente sometido a lo que ha lo que Ayuso ha hecho de él”, critica.

Has estado durante los últimos años en la Asamblea de Madrid y ahora das un nuevo paso acompañando a Rita Maestre en el objetivo de que Más Madrid se haga con la alcaldía de la capital. ¿Cómo define este nuevo reto?

Pues estoy muy ilusionado con la decisión, con el reto que me he propuesto y con que Rita me haya invitado a formar parte de su equipo. La verdad es que me llevo unos años buenísimos de aquí, en la Asamblea he hecho un trabajo importante. Además, he estado rodeado de un equipo excelente al que voy a echar sin duda muchísimo de menos, pero estoy muy ilusionado por la posibilidad de darle la vuelta a Madrid.

Publicidad

Madrid es mi ciudad, yo nací aquí, llevo toda mi vida viviendo aquí. Además, he vivido en barrios de lo más distintos. Viví con mi madre en el barrio Salamanca porque teníamos un contrato de renta antigua. Pero luego también compartía el tiempo con mi padre en Lavapiés, que en aquel momento era un barrio muy distinto a lo que es ahora, que ha sufrido un proceso de gentrificación muy, muy importante. Y ahora soy vecino de Usera desde hace ya tres años. He vivido como los contrastes de una ciudad que tiene, desde luego, muchos retos por resolver y muchas brechas de desigualdad. Y creo que tenemos una oportunidad increíble de convertir Madrid en lo que de verdad puede ser en la mejor versión que puede tener.

El diputado de Más Madrid, Eduardo Rubiño. PATRICIA DONOHOE / HUFFPOST

Y con un rival claro, Almeida. Su legislatura no ha estado exenta de polémica: el caso de las mascarillas, Madrid 360, Filomena y, lo último, las inundaciones en algunas céntricas calles de la capital. ¿Cómo valoraría su gestión en el Ayuntamiento?

Creo que está absolutamente claro para todos los madrileños que Almeida no ha tenido proyecto para la ciudad de Madrid. No creo que ningún madrileño pueda recordar algo concreto que haya mejorado en su vida gracias al mandato de Almeida, porque Almeida ha estado más centrado en hacer de comentarista político de la actualidad y portavoz del PP nacional, en muchos momentos, que en ser alcalde de Madrid.

Yo creo que no ha estado claramente a la altura. Y eso que yo creo que tenía condiciones inicialmente, porque nosotros como oposición hemos sido responsables. Rita, incluso en los momentos más difíciles de la pandemia, tendió la mano con aquellos pactos de la Villa. Pero el resultado es que en la mayor parte de la legislatura, Almeida ha demostrado no tener ni un solo proyecto para Madrid y por eso estamos a muy pocos votos de realmente poder arrebatar la alcaldía.

Publicidad

Las encuestas muestran que la cosa está muy igualada entre Más Madrid y el PP en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuál es el impulso que debe dar Más Madrid para atraer esos votos necesarios?

Todas las encuestas están dibujando un escenario en el que hay dos alternativas. O la continuidad de este gobierno sin proyecto de Almeida, o que Rita Maestre sea la próxima alcaldesa de la ciudad de Madrid. Y creo que eso es porque Más Madrid ha sido una fuerza que ha estado netamente centrada en los problemas madrileños que nos hemos ocupado desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Heredamos esa experiencia del gobierno de Manuela Carmena, que yo creo que cambió el rumbo de la ciudad y y que dirigió la ciudad hacia hacia un rumbo que se tenía que haber consolidado pero que desgraciadamente no fue posible. Ahora creo que tenemos una oportunidad de volver a la ciudad. Ese rumbo, ese proyecto.

El proyecto que está levantando Rita Maestre, que es una persona a la que yo conozco desde hace más de 12 años, que ha sido portavoz del Ayuntamiento de Madrid, que tiene esa experiencia y que además lleva cuatro años pateándose cada rincón de la ciudad, conociendo cada uno de los problemas que afectan a los madrileños y dibujando un proyecto para la ciudad real que devuelva el equilibrio territorial a la ciudad, que se asegure de que cosas como el derribo del scalextric de Vallecas se convierta en una realidad y no en una promesa incumplida, como ha producido Almeida. Yo creo que todas esas cosas van a impulsar concretamente a Más Madrid en las próximas elecciones.

Algunos votos que podrían venir de otros partidos progresistas. ¿Te parece que el PSOE está metiendo la pata al elegir como candidata al Ayuntamiento a Reyes Maroto?

Pues yo creo que tendrá que valorarlo el propio, los propios militantes del Partido Socialista. Yo creo que desde luego, les deseo suerte y estoy seguro de que si dan los números tendremos un gobierno conjunto. Yo de Reyes Maroto tengo un buen recuerdo, el tiempo que yo coincidí con ella, siempre tuvimos una buena relación y esa valoración la tienen que hacer los militantes socialistas.

Publicidad

Pero yo vuelvo a lo mismo. Creo que lo imprescindible es que todas las fuerzas progresistas se tomen en serio la gran oportunidad que tenemos de desalojar las políticas del Partido Popular en Madrid y la ausencia de proyecto de Almeida, y que cuando la cosa se está dirimiendo en tan pocos votos, desde luego todos deberíamos dar el 100 %.

“Creo que lo imprescindible es que todas las fuerzas progresistas se tomen en serio la gran oportunidad que tenemos de desalojar las políticas del Partido Popular en Madrid y la ausencia de proyecto de Almeida” - Eduardo Rubiño

Mientras tanto, los vecinos de algunos barrios de Madrid denuncian la ausencia de servicios públicos y desde el Gobierno madrileño se les acusa de mentir. ¿Qué cree que debería hacer la Comunidad de Madrid?

Es un escándalo el modelo de desarrollo urbanístico del Partido Popular y cómo ha convertido los PAUs en lugares en los que muchos vecinos se han ido a vivir con toda su ilusión y se han encontrado con que los servicios más básicos no llegan nunca.

Este es un modelo de desarrollo que es un desastre, del que son responsables tanto Almeida como la propia Ayuso, porque hay cuestiones que afectan a competencias de ambas administraciones. Lo que no puede ser es que los vecinos del Ensanche de Vallecas, del Cañaveral, de Valdebebas, no tengan centros de salud, no tengan un instituto público cerca, que ahora mismo estén cediendo parcelas de suelo público para la construcción de colegios concertados donde se cobran cuotas, pero no tengan la posibilidad de llevar a sus hijos a un colegio o a un centro o un instituto público cercano.

Publicidad

¿Qué diferencias principales ve entre Almeida y Ayuso?

Creo que Almeida ha quedado completamente subalternizado y se ha convertido en nada más que un títere de Ayuso. Perdió una guerra cruenta en el Partido Popular y, desde entonces, es que creo que está totalmente subyugado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que al mismo tiempo tiene su propia hoja de ruta, que probablemente la lleva a competir con Feijóo y tener aspiraciones por la Moncloa. Pero, desde luego, Almeida ni siquiera para eso es capaz de marcar un perfil propio, está totalmente sometido a lo que ha lo que Ayuso ha hecho de él.

¿Cree que en el caso de que Almeida no revalide la alcaldía podría quedarse fuera del PP?

En este momento es un alcalde que está en una posición tan débil, está tan desgastado, tan cuestionado en lo que tiene que ver con su gestión, en lo que tiene que ver también con su posición ante los madrileños, que no para de tener que confirmar una y otra vez que va a ser el candidato.

Ni siquiera está claro en este momento, por parte del Partido Popular, que vayan a apostar por Almeida como candidato. Esto da cuenta de la enorme debilidad que tiene. Desde luego, si finalmente nosotros conseguimos aprovechar esa oportunidad, que es una oportunidad para Madrid de devolver a Madrid un Gobierno progresista liderado por Rita Maestre, yo estoy completamente seguro de que sería el fin de Almeida.

En los últimos días se ha vuelto a hablar del ‘efecto Feijóo’. ¿Cuál cree que ha sido el ‘efecto Ayuso’ en Madrid? ¿La ve como futura presidenta del PP nacional?

Ayuso aprovechó un momento que está por ver cuánto le dura ese efecto que estuvo muy ligado a un momento en el que la gente estaba muy cansada por las restricciones de la pandemia. Yo pienso que Ayuso, desde luego está en esa guerra con Feijoo y que hay una entente de la derecha que va a apostar claramente por su liderazgo en los próximos años.

Publicidad

Yo estoy seguro de que los madrileños al final están cansados de que Madrid sea una especie de trampolín para otras cuestiones y que no se hable de los problemas fundamentales que tienen los madrileños. Más Madrid sí está ocupándose permanentemente de eso y no de los dimes y diretes o de las componendas a nivel político general. Y me parece que tanto Ayuso como Almeida están en ese juego permanentemente.

El diputado de Más Madrid, Eduardo Rubiño. PATRICIA DONOHOE / HUFFPOST

“Yo pienso que Ayuso está en esa guerra con Feijoo y que hay una entente de la derecha que va a apostar claramente por su liderazgo en los próximos años” - Eduardo Rubiño

Este jueves se aprobó en la Asamblea la polémica ley ómnibus. ¿Cree que en la Comunidad Madrid se están poniendo en riesgo algunos derechos y libertades?

A mí me parece que el caso de la Ley Ómnibus es un retroceso en muchas áreas, desde luego el medio ambiental. Hay un intento de recorte de la ley LGTB. Una de las cosas que yo creo que sin duda tendríamos que hacer nada más llegar a el gobierno del Ayuntamiento, por ejemplo, es recuperar el orgullo de Madrid y recuperar las libertades que se han visto amenazadas en estos años y que, entre otras cosas, han deteriorado un evento como puede ser el Orgullo LGTB, que fue central par a la ciudad que consiguió o que consigue todos los años atraer a millones de personas y que Almeida ha maltratado absolutamente.

Publicidad

Estas leyes muestran la cara más radical de un Partido Popular que quiere volver a ese modelo de especulación del suelo, que quiere maltratar al medio ambiente, que quiere aprovechar una ley como es la Ley

Ómnibus para tocar la ley LGTBI y recortar los derechos.

¿Qué valoración hace a la tensión que se está viviendo en los últimos días entre Ayuso y Vox?

Vox está humillado en Madrid y se ha convertido en un felpudo. La señora Ayuso se ha convertido en la mejor candidata de Vox desde hace ya mucho tiempo y ha dejado a Vox reducido a un papel realmente muy irrelevante. Para empezar, porque la agenda de Ayuso no es menos radical que la que propone Rocío Monasterio y, además, porque Vox se ha sometido permanentemente, no ha utilizado su peso parlamentario para nada relevante en esta comunidad y esto...

Y no pudieron registrar las enmiendas a tiempo...

Bueno. Y eso, empezando porque la España que madruga resulta que llega tarde a una cosa tan básica como registrar los 80 enmiendas. Mientras Más Madrid elaboró 2.000 enmiendas y las presentamos con tiempo suficiente y no tuvimos ningún problema, resulta que Vox no fue capaz de registrar 80 enmiendas a tiempo. Llegó seis minutos tarde al registro. Son un desastre, pero es que en los Presupuestos Generales del Estado no presentan enmiendas.

Es que es un partido que da muchas lecciones, pero que, en el fondo, fundamentalmente son unos chapuzas y el resultado es que en Madrid son totalmente irrelevantes. Pero esto sería una buena noticia de no ser porque tenemos a una derecha que es la más radical de España en la presidencia del Gobierno.

“Vox está humillado en Madrid y se ha convertido en un felpudo. La señora Ayuso se ha convertido en la mejor candidata de Vox y les ha reducido a un papel muy irrelevante”

Publicidad

Continúa la huelga de los médicos y pediatras de la Atención Primaria y, en su última reivindicación, se han encerrado dentro de la Consejería de Sanidad. ¿Qué opinión tiene sobre cómo está actuando el Gobierno madrileño?

Pues yo diría, para empezar, dejar de insultar a los sanitarios, sentarse con los sanitarios de verdad y sobre todo, empezar a generar, a proponer condiciones básicas mínimas para que la Atención Primaria en Madrid y para que toda la sanidad pública en Madrid pueda tener unas condiciones mínimas.