Edurne responde así a la pregunta del sexo en 'La Resistencia'

La cantante Edurne ha sido la encargada de cerrar la semana de invitados en La Resistencia, el programa nocturno que presenta el humorista David Broncano en Movistar +.

Como suele ser habitual, el presentador le hizo las características preguntas del programa: el dinero que tiene y las relaciones sexuales en el último mes. El presentador, viendo que la pareja de Edurne es el futbolista del Manchester United David de Gea, le hizo una advertencia.

“Estos días han venido de pura casualidad un par de chicas, Marta Díaz y Sara Sálamo, cuyas parejas son los futbolistas Sergio Reguilón e Isco. Ha pasado que en la prensa deportiva de Inglaterra han aparecido noticias tipo ‘la novia de Isco o de Reguilón dice que han follado tantas veces’. Así que ojo, que en estos momentos están conectando”, le comentó.

La cantante, que aseguró que ya estaba acostumbrada a estos temas, respondió a la pregunta del sexo: “El confinamiento lo pasé allí (en Manchester), pero me vine el 18 de mayo y porque aquí tuve que pasar una cuarentena de 15 días para volver a trabajar”.

Broncano le comentó que en el último mes solo había pasado ocho días con su pareja, pero lo pidió una cifra. “No me acuerdo, pero bien, bastante. No lo voy contando, no me acuerdo. Pero en este último mes poco, porque del todo mes y muy a mí pesar...”, afirmó dando a entender el obstáculo que supone la distancia.

El presentador volvió a citar a la prensa británica y se mojó en tono de broma cómo podía ser un posible titular: “De Gea, espabila”. Entonces, Edurne hizo un último comentario: “No, tranquilo que no le hace falta espabilar. Vamos bien”.