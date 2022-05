EEUU proporcionó información a Ucrania sobre el buque de guerra ruso hundido

VASILY BATANOV via AFP via Getty Images

Estados Unidos proporcionó información de inteligencia en el marco del hundimiento del buque insignia de la Flota del Mar Negro, el Moskva tras un ataque reivindicado por Ucrania con dos misiles de crucero del tipo Neptune , según han informado la cadena estadounidense CNN y el periódico The Washington Post .

Pese a ello, las fuentes citadas por estos dos medios estadounidenses aseguran que no está claro si Estados Unidos sabía que Ucrania se movería para atacar el barco o si Washington estuvo involucrado en esa operación . Esta información no ha sido confirmada por el portavoz del Pentágono, John Kirby, en rueda de prensa.

Washington niega haber informado Kiev de la ubicación de altos cargos militares rusos

Kirby ha aclarado este jueves en rueda de prensa que Estados Unidos proporciona inteligencia en el campo de batalla a Kiev para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania “a defender su país”, pero ha precisado que no participa en la ubicación de altos cargos militares rusos con el objetivo de neutralizarlos en territorio ucraniano.

“Ucrania combina la información que nosotros y otros socios brindamos con la inteligencia que ellos mismos recopilan en el campo de batalla, y luego toman sus propias decisiones y tienen sus propias acciones. Creo que es importante no olvidar que esta es una guerra que comenzaron los rusos y, por supuesto, pueden terminarla mañana”, ha indicado Kirby en rueda de prensa.

Esta aclaración se produce tras la información publicada por el periódico The New York Times, que ha asegurado este jueves que la Inteligencia estadounidense había facilitado datos a Kiev sobre unidades militares rusas para ayudar a las fuerzas ucranianas a atacar a generales en el campo de batalla.

En un primer momento, el portavoz del Pentágono ha dicho a The New York Times que no iba a comentar este artículo, pero sí ha indicado que Estados Unidos proporciona “a Ucrania información e inteligencia que (los ucranianos) pueden utilizar para defenderse”.