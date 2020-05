Eje francoalemán: ¿Y la Comisión VDL?

Mientras el PE continúa urgiendo un Plan de la Comisión VDL que no se base en “multiplicadores fantasma” (Ghost Figures), sino en una estructura de subsidios (directos a los EE.MM., con cargo al Presupuesto europeo) y compromisos de gasto, este lunes 18 de mayo hemos conocido una nueva propuesta franco-alemana. Si bien es cierto que el eje franco-alemánresultó durante largo tiempo históricamente crucial para explicar y mover Europa hacia sus propósitos (siquiera por el peso específico de sus dos remeros en el conjunto de la UE), también lo es que hace años que ya no resulta suficiente para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. Con todo, su relanzamiento no puede ser subestimado. Ante las actuales dificultades, resulta un punto de partida seguramente insuficiente, pero en todo caso es ingrediente inexcusable de toda esperanza de solución para la continuidad de la integración europea.

La buena noticia es que, expuesta por el Presidente Macron y por la Canciller Merkel, esta iniciativa apuesta por movilizar hasta 500.000 millones euros en transferencias directas (¡no préstamos condicionados!) del Presupuesto a los EE.MM. que necesiten y soliciten respaldo europeo para activar sus “estabilizadores automáticos” (ayudas a parados, emprendedores, autónomos y empresas). Además, se pronuncia expresamente por el establecimiento de mínimos impositivos (armonización de bases contra el dumping fiscal) y por una fiscalidad común contra los gigantes en la Red y grandes empresas tecnológicas (un objetivo común irrenunciable para los socialistas europeos).

Pues bien, lejos de cumplimentar por sí sola el horizonte fijado por la Resolución del PE en 2 billones de euros (para aspirar a alcanzarlos habrá que combinar los préstamos del BEI y las compras de deuda del BCE), la Propuesta franco-alemana ha sido recibida con palabras de reconocimiento -como un “buen punto de partida”- por parte de aquellos gobiernos que, como el español, más claramente se han pronunciado en favor de una respuesta europea ambiciosa, solidaria, “fuerte” (consistente) y ambiciosa (de largo aliento transformador). Pero también con indisimulados y desdeñosos jarros de agua fría por parte de los campeones de la autoproclamada “liga de la frugalidad” (Países Bajos y Austria, entre otros, a ratos acompañados por escandinavos que cuentan con gobiernos progresistas con liderazgo socialdemócrata) empeñados en que los préstamos sean condicionados y, como tales, se devuelvan con intereses y cláusulas que les impongan “reformas estructurales” sobre su fiscalidad.

La mala noticia es que el debate continúa siendo descriptivo de una UE dividida. Sigue habiendo gobiernos que no comprenden que esta crisis -“exógena, de manual”, como la describió el portugués Antonio Costa- no admite señalar culpables (¡puesto que aquí sólo hay víctimas!) y exige respuestas comunes. Sigue habiendo, sí, gobiernos que pretenden imponer sus patrones ideológicos a una realidad mutante que resulta ser, seguramente, la más dura y exigente que, generacionalmente, han/hayamos conocido en nuestro tiempo vital desde la IIGM. Y, sin embargo, pese a la magnitud inescapable del envite, las respuestas conocidas continúan siendo, a día de hoy, fragmentarias, insuficientes, sincopadas. ¿O no es ese el caso de Schengen?: Italia restaura la apertura de sus fronteras con EE.MM. de la UE y sus comunicaciones, mientras que otros EE.MM. se acechan con suspensiones prolongadas o cuarentenas expuestas a las negativas dinámicas del ciclo de acción/reacción.

En medio de las expectativas generadas, la Comisión VDL sigue tomándose su tiempo. Es cierto que su discurso no es -no ha sido, hasta ahora- antisocial ni inaceptable (y en esto marca ya la diferencia con respecto de abyecto diseño y ejecución de la respuesta de la UE ante la Gran Recesión), pero también que sus hechos no han acompasado todavía sus proclamaciones. Sigue habiendo distancia -demasiada, y prolongada. - entre sus intenciones y sus compromisos materializados en cifras y en el consiguiente reparto de las responsabilidades mancomunadas. Sigue habiendo un ancho trecho entre las musas y el teatro. Es cierto que la Comisión va en la buena dirección, pero también lo es que todavía no ha asumido el liderazgo que le exigió el PE en su enérgica y masiva Resolución del pasado 15 de mayo, particularmente sonora en las intervenciones del Grupo S&D liderado por Iratxe García, y en cuyo equipo negociador figuraron destacados socialistas españoles como Eider Gardiazábal y Jonás Fernández.