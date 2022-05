El año de récord de Måneskin: de ganar Eurovisión a tocar con los Rolling Stones

Pero el tema que les dio el micrófono de cristal no ha sido su mayor éxito. I Wanna Be Your Slave y la versión de Beggin’ que prepararon en su día para Factor X no han dejado de sonar en todas las plataformas. Es última ha superado los 1.000 millones de reproducciones, ha estado varias semanas en el primer puesto del top global de Spotify y se ha viralizado en Instagram y TikTok, donde hasta el verano pasado se había utilizado más de siete millones de veces para crear vídeos y fue la canción más utilizada en la red social en 2021.