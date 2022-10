El arranque de Meloni: tono edulcorado, pero misma radicalidad de fondo

Giorgia Meloni, el pasado 10 de octubre, en la C谩mara de Diputados de Roma. Antonio Masiello via Getty Images

Tres semanas despu茅s de ganar las elecciones en Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni est谩 ya consolidada como la pol铆tica m谩s importante del pa铆s en este momento. No es s贸lo que sacara el 26% de los votos, superando la suma de sus dos aliados de derechas (Liga Norte y Forza Italia), sino que est谩 demostrando que, pese a su escasa experiencia de gesti贸n, maneja los hilos: en los nombramientos en las C谩maras, en el debate sobre los ministros, en los mensajes a transmitir. A煤n no es primera ministra pero ya ejerce como tal, pisando fuerte.

Meloni, l铆der del neofascista Hermanos de Italia, ha intentado rebajar el tono y algunos mensajes dirigidos al p煤blico m谩s preocupado por su ascenso, el de Bruselas. Ha modulado hasta su voz, que ha perdido un punto grit贸n -m谩s all谩 de que los m铆tines se hayan acabado- y ha ganado uno m谩s grave. Sus palabras ahora no son tan afiladas como aquellas que dijo en el mitin de Macarena Olona en Marbella, en verano, cuando se vio su verdadero rostro, sino que dice lo mismo pero con circunloquios o eufemismos. Lo evidenci贸 en otro acto de Vox, en Valdebebas (Madrid), el pasado fin de semana.

鈥淓n Espa帽a como en Italia y en toda Europa hay una mayor铆a de ciudadanos que no se reconoce en las utop铆as e ideolog铆as de la izquierda y nos piden que asumamos la responsabilidad de gobernar. No podemos hacerlos solos, necesitamos compa帽eros de viajes leales y fiables y que desistan de hacer gui帽os a la izquierda y nos ayuden a organizar a la alternativa a la izquierda鈥, argument贸. Es su marco de referencia, sin citar ni los abortos, ni los gays, ni la sagrada cruz, ni los extranjeros, pero todo est谩 dentro.

Mirando a Europa, la misma Meloni que ha cargado siempre contra los 鈥渂ur贸cratas鈥 de Bruselas, ha estado lista y se ha alineado con las posturas esenciales marcadas por la Comisi贸n Europea en el tema del momento: la invasi贸n rusa de Ucrania. La mujer que ve铆a en Vladimir Putin todo un ejemplo para la fe cristiana en el continente, ha condenado la anexi贸n de territorios ucranianos en el sur y el este del pa铆s y ha denunciado que Mosc煤 ataca 鈥渄eliberadamente鈥 a civiles, en la campa帽a de rabia y fuego iniciada esta semana y que ha llegado incluso a Kiev, la capital. La OTAN, insiste, es el foro donde se tiene que seguir trabajando por la seguridad de todos.

Edulcorada no quiere decir descafeinada y, aunque ha hecho estos gui帽os de entendimiento, de unidad, Meloni tambi茅n ha disparado, robustecida por su victoria, indicando que hay que superar el principio de supremac铆a del derecho comunitario sobre el estatal. Su portavoz en la C谩mara de los Diputados, Francesco Lollobrigida, ha dicho que hay que 鈥渞evisarlo鈥. 鈥淣adie piensa ya, a la luz de los acontecimientos recientes, que Europa sea perfecta鈥. Nada nuevo: los Fratelli est谩n apuntando al modelo h煤ngaro, su favorito, ese estado iliberal, ya no plenamente democr谩tico a juicio del Parlamento Europeo, sancionado por la Uni贸n Europea por violar sus principios fundacionales.

Giorgia Meloni, durante la votaci贸n de las nuevas C谩maras italianas. ALBERTO PIZZOLI via Getty Images

La aspirante a primera ministra no se esconde. Se rodea de m谩s boato, masculiniza su apariencia, usa maletines, se viste en resumen de mandataria, pero de la mandataria que ella quiere ser y vendi贸, sin impostura, a unos votantes desesperados por no tener soluciones. Esta misma semana, la ultra ha avisado de que el suyo ser谩 un gabinete 鈥渕谩s pol铆tico鈥 y no tan t茅cnico como los que ha ido encadenando Italia en los 煤ltimos a帽os, porque se ve avalada por 鈥渦n mandato popular, una gu铆a pol铆tica鈥, lo que le permite aplicar su 鈥減rograma鈥 y su 鈥渧isi贸n鈥. 鈥淪in Palacios鈥, reprochaba, en referencia a las alianzas de otros partidos, todos menos el suyo, en realidad, que han pactado consejos de ministros de unidad. Y avisa: 鈥渜ue nadie piense que cambiaremos nuestras ideas y objetivos por los que fuimos votados鈥. Habla de esas 15 propuestas marco, poco definidas, pactadas de antemano con Liga y Forza, que dan cuenta de su ideario a la extrema derecha, que algunos llaman directamente fascista.

Pruebas superadas... pero

Tras los primeros d铆as de bajar de la nube, de organizar y aprender los protocolos de un Gobierno por hacer, esta semana ha sido clave para ir viendo los pasos de Meloni. La XIX legislatura comenz贸 el jueves con la primera sesi贸n de las dos C谩maras del Parlamento, con 400 diputados y 200 senadores tras un proceso de reducci贸n de sus dimensiones. Lo que se ha visto en estos d铆as es la l铆nea dura de la ultraderechista, ya que en el Senado ha logrado colocar en la presidencia a Ignazio La Russa, uno de los fundadores de Hermanos de Italia, ministro de Defensa entre 2008 y 2011 con Berlusconi y vicepresidente entre 2018 y 2022 de la C谩mara que ahora presidir谩 durante el pr贸ximo lustro. Un se帽or que se vanagloria de su amor por el dictador Benito Mussolini.

Esas pruebas est谩n ya superadas, pero Meloni ha salido con algunos rasgu帽os. Si la presidencia de Fontana cont贸 con los votos de todo el bloque de la derecha, la de La Russa tuvo en contra al partido de Berlusconi, tremendamente enfadado por las negociaciones ministeriales, no tanto por el candidato en s铆. Il cavaliere quer铆a en el gabinete a Licia Ronzulli, de su total confianza, pero Meloni dice que nones. Tampoco le cuadra el reparto de carteras que se est谩 haciendo por ahora, del que han trascendido pocos detalles.

No obstante, pese al no de los de Forza Italia, la votaci贸n, secreta, sali贸 adelante. 驴Qui茅n m谩s vot贸 a favor de La Russa? Todo un misterio que dispara las especulaciones y los reproches. Meloni, como el que oye llover, porque tiene a su hombre en el Senado, como quer铆a. Dice que no se detiene en 鈥渃uestiones secundarias鈥.

Berlusconi da por 鈥渢erminado鈥 el periodo de discusi贸n del gabinete, pero no es realista lo que dice. No ha roto el acuerdo y le tocar谩 seguir negociando, por m谩s que aparezca aislado en su esca帽o, tomando notas pilladas por la prensa. 鈥淕iorgia Meloni . Comportamiento: 1. obstinado 2. prepotente 3. arrogante 4. ofensivo . Sin voluntad de cambio. Ella es alguien con quien no te puedes poner de acuerdo鈥, se lee en los apuntes que Berlusconi tom贸 durante la sesi贸n en la que se le vio muy enfadado.

Ahora que las C谩maras est谩n listas, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, ya puede ir convocando a los partidos para hacer ronda y pedir la formaci贸n de un Gobierno a quien estime, previsiblemente Meloni por ser la l铆der de la fuerza m谩s votada el 25-S. Los medios italianos, pese a todo, no descartan la sorpresa de que Berlusconi decida acudir en solitario a esta convocatoria, sacando los pies del tiesto de lo firmado con las derechas antes de las elecciones. 驴Un desplante o una fractura? Qui茅n sabe. Lo cierto es que Meloni, con todo su poder铆o, no puede perder de vista que carece de una mayor铆a absoluta si no es con Salvini y Berlusconi y que la unidad es esencial para poder seguir como primera ministra. Sin eso, es tan d茅bil como el centroizquierda que se qued贸 en la cuneta en los pasados comicios.

En principio, se帽alan fuentes a medios como L鈥橦uffPost (la edici贸n italiana del HuffPost), la formaci贸n del Ejecutivo no podr铆a producirse antes del fin de semana del 21 de octubre. Lo ideal -para evitar problemas como en el primer Gobierno de Giuseppe Conte, cuando el jefe del Estado rechaz贸 al ministro de Econom铆a propuesto- ser铆a tener cerrada la lista de ministros antes de recibir el encargo.

Forza quiere quedarse con Exteriores, factible porque est谩 ah铆 el nombre de Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo, de notable predicamento, m谩s Justicia y Telecomunicaciones; estos dos son muy complicados, con Berlusconi arrastrando a煤n casos pendientes y con un emporio como Mediaset relacionado con el primer ministro. La Liga quiere Econom铆a, algo que Meloni no quiere o铆r por ahora, e Interior, que plantean darle a Salvini de nuevo, por m谩s que espine en los sectores m谩s templados.

Meloni habla de 鈥渁liados鈥, pero sabe que tiene el enemigo en casa. Queda una semana de audiencias y de nombres con Mattarella, que deben cuajar en un a primera ministra y un equipo. Queda un trecho, pero las cartas ya est谩n mostradas: es lo que prometi贸, es lo que hay.

