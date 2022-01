El ayuno intermitente no es una dieta, sí ayuda a adelgazar y sólo es apto para personas sanas

¿No es una dieta?

No, el ayuno intermitente no es una dieta. En eso insisten los dos especialistas a los que hemos consultado en este artículo. ”Es una restructuración de las horas a las que haces las ingestas, pero no hay ninguna dieta, yo no digo tienes que comer estas verduras o tienes que comer este plato”, afirma Edgar Barrionuevo, experto en nutrición.