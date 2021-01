"El baño de sangre pudo ser mucho peor": los asaltantes iban más armados de lo que se pensó

PHOTO BY SHAY HORSE/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

“El insurreccionalismo está vinculado con el racismo”, explica Horwitz. “Es una cuestión de control y poder. ‘Tu seguridad social es tiranía porque no me gustan las personas beneficiadas. No me gustan tus leyes y a estos gobernantes no les gusto yo, así que necesito mi arma para luchar contra la tiranía’”.

Esta corriente de pensamiento ha llegado a su cima con Trump. Desde su campaña presidencial de 2016, cuando dijo que si Hillary Clinton ganaba, “la gente de la segunda enmienda” podía hacer algo al respecto, Trump ha fomentado la idea de que los desacuerdos políticos los ganan quienes tienen más armas.

En enero del año pasado, Trump encargó a 15.000 personas armadas que marcharan al capitolio de Virginia el día de Martin Luther King Jr. para manifestarse contra un posible control de armas en el estado. Al inicio de la pandemia, urgió a sus seguidores de Twitter que devolvieran la libertad a los estados que habían impuesto confinamientos domiciliarios. Era un mensaje claro para que sus seguidores tomaran las armas y marcharan contra los gobiernos demócratas de sus estados, que fue exactamente lo que pasó en Michigan.

“Nadie ha entendido mejor que Donald Trump cómo utilizar la fuerza de las masas como ejército privado”, admite Horwitz. “Es tan narcisista que a veces nos olvidamos de que también tiene una destreza política innata. Se dio cuenta enseguida de que podía cautivar a este sector de la población para ganar mucho poder”.