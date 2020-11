El Colegio Electoral: Una reliquia del pasado que obstaculiza el cambio

En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 se han dado circunstancias nunca antes vistas. En primer lugar, son las más concurridas que se recuerda, a pesar de que se celebraron en el medio de una devastadora pandemia. En segundo lugar, el candidato que parece estar a punto de ganar las elecciones, Joe Biden, es el que más apoyo ha recibido en toda la historia de Estados Unidos. Ya tiene setenta millones de votos y se cree que puede llegar a tener ochenta. En tercer lugar, el candidato en el poder, Donald Trump, ha exhibido una falta total de respeto hacia el proceso democrático, algo que nunca había pasado antes. Con crisis de todo tipo, como la guerra civil o la gran depresión, en este país siempre ha habido una transición pacífica tras las elecciones. Esta vez, el candidato en el poder se resiste a abandonarlo y quiere frenar el recuento de los votos. Si desea hacer esto, es porque ve el apoyo que tiene su oponente entre los ciudadanos y sospecha que va a perder las elecciones, a pesar de que las reglas del arcaico sistema electoral americano favorecen mucho a los republicanos, a los que en años recientes han dado dos victorias sin que tuviesen la mayoría de los votos.

Las elecciones presidenciales no se deciden de acuerdo con el voto popular o voto directo, es decir, no se basan en un voto por ciudadano, sino en un mecanismo muy complicado, el Colegio Electoral, que data de los comienzos de la democracia americana, la más antigua del mundo, en funcionamiento ininterrumpido desde 1787, fecha en la que se aprobó la constitución. En aquella época, los estados actuaban más como países independientes que como regiones de un mismo país. El Colegio Electoral servía para presentar al Congreso los deseos de los ciudadanos de cada estado a través de unos delegados, los electores o compromisarios, que eran los que emitían los votos. Este sistema nunca se ha cambiado. Para hacerlo habría que enmendar la Constitución, lo que requiere el apoyo de dos tercios de los votos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, más la ratificación por parte de las legislaturas de tres cuartos de los estados. Los republicanos, que hace tiempo que ganan elecciones gracias al Colegio Electoral y no a su popularidad, no apoyarían nunca una enmienda a la Constitución.