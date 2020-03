El comentario de Roberto Brasero, de El Tiempo de Antena 3, que le costó un disgusto: "La que me cayó..."

Roberto Brasero, Himar González y Mónica López son los rostros del tiempo en Antena 3 y de TVE respectivamente y este miércoles acudieron a divertirse a El Hormiguero.

En un momento del programa, Pablo Motos quiso saber en qué país se daba la mejor previsión meteorológica. Brasero, de Antena 3, ha contado que Estados Unidos es una de las primeras potencias y que su capacidad de acierto es cada vez mayor.

Por su parte, Mónica López, jefa de El Tiempo de TVE, ha contado que no está del todo de acuerdo. López ha explicado que en Estados Unidos cada Estado tiene su propio canal de noticias y solo se centra en esa zona concreta y no como ellos, que hablan de todo el país.

Pablo Motos ha bromeado diciendo que ellos podrían decir “lavad el coche o no lavéis el coche”. En ese instante, Brasero ha contado que un comentario suyo mientras informaba del tiempo le costó un disgusto: “Te metes en un lío. Yo lo hice una vez y la Asociación de lava coches de tal...Y era verdad. Porque además iba a llover barro. De las invasiones de polvo sahariano y tienes lluvia te llueve barro. No laves el coche porque luego va a llover barro... y la que me cayó a mí”.

Motos ha salido al paso diciendo que hay “asociaciones de todo” y que una vez dijo que el brócoli estaba malo y le mandaron 25 kilos del producto.