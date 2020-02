El comentario más repetido a la última foto de Cristina Castaño: el motivo es más que evidente

Cristina Castaño ha estado de viaje en el Caribe recorriendo playas paradisiacas y paisajes de película, pero ya ha vuelto a España.

La actriz, que hacía el papel de Judith Bécker en La que se avecina (Telecinco), ha enamorado a casi el millón de seguidores que tiene en Instagram con una foto en la que aparece sentada en la Gran Vía madrileña.

“Hace ya unos días que he vuelto a Madrid y he dejado el Caribe. La única ventaja que encuentro es que allí no me podía poner este abrigo 🤟😎

Las botas son de Guts & Love”, ha escrito junto a la imagen.

Si Castaño ya ha resaltado su abrigo blanco y con manchas negras, sus seguidores lo han destacado todavía más. La mayoría la han comparado con Cruella de Vill, la villana de la película de 101 dálmatas.

En menos de medio día ha superado los 26.000 me gusta.