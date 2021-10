El concurso de Miss Francia es demandado ante un tribunal laboral por discriminación

LOIC VENANCE via AFP via Getty Images

LOIC VENANCE via AFP via Getty Images Amandine Petit, ganadora del concurso Miss Francia en 2021.

La asociación feminista lamentó en Twitter que ese programa “de otra época” sigue pidiendo a sus candidatas que no beban ni fumen en público y que incluso no sean irónicas.

Nous saisissons la justice pour que les principes du droit s'appliquent à l'émission @MissFrance qui encore aujourd'hui demande à ses "meneuses de revue" d'être célibataires, de ne pas boire ni fumer en public et de ne pas faire d'ironie (oui, c'est une vraie règle) https://t.co/SWWs4U8hL7

La relación contractual, según las demandantes, empieza en cuanto se firma el formulario de participación en la preparación de las pruebas a escala local, donde las aspirantes deben plegarse a cierto número de obligaciones incluso fuera de los ensayos y las grabaciones.

Entre ellas, no beber alcohol o consumir sustancias ilegales en público y comportarse de forma acorde a los valores “de elegancia” del programa si no quieren ser descalificadas.

El diario Le Monde apuntó que en caso de que el Tribunal Laboral admita que no son voluntarias, el reglamento en sí, que equivaldría por lo tanto a un contrato laboral, estaría lleno de cláusulas discriminatorias. Por ejemplo, no tener tatuajes o piercings, mantener el mismo peso desde el principio hasta el final, medir al menos 1,70 metros, estar solteras y no tener hijos.

Las tres candidatas que han puesto la denuncia junto al colectivo feminista aseguran haber sido rechazadas por fumar en público o haber protagonizado fotos desnudas, argumentos que en una verdadera oferta laboral, según dijo la abogada de la asociación, Violaine de Filippis-Abate, serían ilegales.

La petición por daños y perjuicios se limita a un euro para que no sean acusadas de querer enriquecerse con esta causa, aunque por cada día de retraso en el pago de una eventual sanción se reclaman 5.000 euros para que la condena, de ser pronunciada, sea lo suficientemente disuasoria.

Miss Francia se creó en 1920 y empezó a ser retransmitida en televisión en 1987. Su próxima celebración tendrá lugar el 11 de diciembre, tras un año en el que ese espectáculo consiguió 8,6 millones de espectadores, su mejor resultado desde 2006.