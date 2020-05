El duro corte de Emma García a Alba Carrillo en directo en 'Viva la vida'

No corren tiempos de paz para María Patiño y Alba Carrillo. Al parecer, la presentadora de Socialité ha cuestionado la profesionalidad de la colaboradora. Este domingo en Viva la vida se ha sacado el tema y Carrillo ha salido escaldada.

Emma García ha asegurado que Carrillo ha dicho sobre Patiño “que le tiene envidia” porque es “más guapa”. La presentadora de Viva la vida ha dado la cara por su compañera de Socialité y la reacción de Alba Carrillo ha sido decirle que “entiende que defienda a su amiga”.

“No, yo defiendo a quien me dé la gana”, ha dicho Emma García. Y mientras intentaba poner paz y hablar bien también de Carrillo le ha dicho “y hasta eres lista”. La exconcursante de Supermodelo no ha encajado muy bien el golpe.

Alba Carrillo asegura que no ha mencionado nada de la belleza respecto a Patiño, pero no se ha callado una última pulla: “Igual sí soy más lista que ella porque he leído más”. Lluvia de zascas en los domingos de Telecinco.