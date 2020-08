El emocionado lamento de esta enfermera por los que "están luchado contra nosotros"

“7:45 de la mañana y ya estoy en la puerta del centro de salud, porque me gusta venir temprano para revisar los historiales de mis pacientes”, comienza explicando María. “Aparcando de repente me ha venido un pensamiento: hace cuatro meses, 47 millones estábamos luchando codo con codo contra un virus mortal y casi le teníamos acojonado ya; cuatro meses después parte de esos 47 millones están luchando contra nosotros, que no tenemos culpa de esta situación, que estamos intentando con todas nuestras fuerzas resolverlas lo antes posible”.

El repunte de casos hasta niveles propios del estado de alarma amenaza con saturar no solo los recursos económicos y asistenciales, sino también la salud de los sanitarios. Una de ellas es María Ramírez Sánchez, una enfermera popular en redes sociales , que ha publicado un vídeo para decir eso, que “no puede más”. Y culpa de ello a “parte de los 47 millones de personas” que ya no luchan contra el virus, “sino que están luchando contra nosotros”. El mensaje escrito que acompaña al vídeo ya da buena muestra de su estado: “Cuando necesitas soltar lastre...”.

La enfermera pone el foco en manifestaciones como la contraria a las mascarillas celebrada este domingo en Madrid: “Parte de esos 47 millones están diciendo barbaridades como que este virus no existe, cuando hemos visto morir a tanta gente, o que las mascarillas producen aporoxia, como dijo ayer una persona. Y yo, igual que mucho, estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas”.

Debido a su cansancio físico y mental, la conocida usuaria de Twitter anuncia que “me retiro por un tiempo (en referencia a las redes) porque no puedo más, he intentado gastar parte de las energías que me quedaban para traer un poquito de información pero realmente no puedo más”. Si tenéis dudas os las voy a resolver todas, pero ahora me voy a cuidar”.

“Porque sigáis o no sigáis las recomendaciones higinénicas y sanitarias si venís a mi centro de salud yo os cuidaré igual. Quizás me falte la sonrisa, pero os cuidaré igual”, termina, visiblemente emocionada y casi sin poder culminar las palabras”.