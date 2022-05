El emotivo baile nupcial de una enfermera ucraniana que perdió las piernas en la guerra

“Él me miró cuando explotó la mina. Caí con la cara en el suelo. Hubo un ruido extremo en mi cabeza. Luego me di la vuelta y comencé a arrancarme la ropa. Pensé que sería más fácil respirar porque no había suficiente aire”, recuerda Balandina. Vasyliv, que caminaba detrás de ella, resultó ileso. “Cuando sucedió, me rendí desesperado, no sabía qué hacer. Vi que ella no se movía”, explica. “Si no fuera por Oksana, no sé qué hubiera pasado. Es tan fuerte. No se desmayó. Fue ella quien coordinó nuestras acciones”, añade.