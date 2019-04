El episodio más desagradable de Tania Llasera: "Sé a qué sabe un muerto"

“Me daba golpes contra los dientes y cuando sonreía me raspaba contra la encía y cada vez iba teniendo menos. Duré con él unos nueve meses”, confiesa la presentadora de Mediaset. “Por el año 2005 más o menos se me empezaron a mover los dientes”, indica.

En su época de juventud, con unos 20 años, Llasera se hizo un piercing, pero tal y como cuenta, en aquellos años “no había de silicona”. Así que la bilbaína se lo hizo de metal, algo que no le salió bien.

Como solución, le recomendaron operarse, pero le dieron dos opciones, asegura: “O coger de la encía de arriba y ponerla, un método más caro y que puede quedar de un color distinto. La alternativa era coger un trocito de tejido acelular, es decir, una parte de un cadáver”.

El tiempo de baja que tuvo que estar fue de un mes, aunque al principio le dijeron que sería de una semana. “Los primeros días me costó comer porque no podía masticar. Tampoco podía fumar y me tenía que lavar los dientes una vez al día”, relata sobre los principales problemas.

“Era muy desagradable. Sé a qué sabe un muerto y tengo seis dientes que no son míos. A él lo apodé Hank porque venía de Estados Unidos”, indica Llasera en el vídeo.

El proceso, que le costó unos 1.000 euros, le salió bien, ya que, tal y como indica, está muy contenta con los resultados.