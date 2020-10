El español que se infectó tras ponerse la vacuna de Oxford explica cómo ha pasado la enfermedad

Joan Pons, el primer español en recibir la vacuna experimental contra el coronavirus que están desarrollando la universidad de Oxford y AstraZenaca, volvió este lunes a su trabajo en un hospital tras 10 días de cuarentena por haber dado positivo.

El pasado 8 de octubre, este enfermero catalán anunció en redes sociales que una de las pruebas PCR le había salido positivo. Eso le obligó a hacer cuarentena desde el miércoles 7, cuando empezó con la congestión nasal, hasta este pasado sábado 17.

Pons celebra que durante esos diez días no tuviera ninguna complicación: “Estoy bien. No he tenido nada más que la congestión nasal y un poco de dolor de cabeza, pero a los tres días se pasaron y ya normal. Lo único que no podía salir de mi habitación”.

La única excepción para romper este aislamiento la tuvo el pasado jueves, cuando tuvo que ir a su hospital a realizarse una serie de pruebas. “Me sacaron muchísima sangre, me tomaron la tensión arterial y la temperatura, cada día tuve que rellenar un diario de síntomas, he tenido que enviar mis heces, orina... Todo lo que puedas imaginar”, explica.

Sin embargo, lamenta que hasta que no termine el estudio de la fase III no pueda conocer los resultados. Con todas esas pruebas, los investigadores van a tratar de dilucidar si la vacuna es realmente efectiva y el causante de que Pons no tuviera ningún síntoma grave.