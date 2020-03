El espectáculo más sabroso del mundo está en Ibiza

Entrevista a José Corraliza, que tiene más de 25 años de experiencia en el mundo de eventos, espectáculos artísticos y ocio, que además son su pasión. ¿Qué te trajo por primera vez a esta galaxia llamada Ibiza? Vine unos días de vacaciones hace casi 30 años y recuerdo perfectamente las calles, el ambiente y una sensación muy especial que se sentía simplemente paseando. Todo el mundo ha oído hablar de Ibiza, por lo que todo el que viene trae una idea preconcebida de la isla. ¿Se parece lo que buscabas a lo que encontraste? Ibiza es todo un cosmos en ella misma, una isla mágica que despierta sentimientos y exhala una energía muy bonita. Lo que traía en mi cabeza luego resulto ser bastante mejor, aunque claro está, se tarda un tiempo en verlo y se requiere pasar el proceso de que la isla te acepte también. Una vez conectas realmente empiezas a vivir la isla de otra forma y entonces descubres muchas cosas más. Ok, aquí todo es MegaChachiGuayTopedegama… Pero dime algo malo de la isla, esa cosa que alguna vez te ha hecho plantearte largarte de aquí. La isla requiere que te adaptes a vivir en ella, simplemente eso. Es una isla “guay” pero no es para todos, igual que puede ocurrir con cualquier gran ciudad, no todo el mundo es capaz de vivir en la urbe. ¿Qué tiene que aparecer en el curriculum de un ser humano para llegar a ser director general y creativo de Heart Ibiza? Pasión y más de 25 años trabajando en este mundillo, haciendo que la gente se emocione y habiendo aprendido mucho de mis maestros… acompañado de mucho trabajo.

Para quienes no lo sepan, Heart Ibiza es una cosa muy loca ideada entre Ferran y Albert Adriá (esos señores que cocinan cosas pequeñas que están de la hostia) y Guy Lalierté (el único dueño de circo que ha viajado al espacio). ¿Es Heart un lugar a medio camino entre el Bulli y el Cirque du Soleil? Yo creo que tiene un poco de todo… y una vuelta más. Se podía definir como “colisión creativa de arte, gastronomía y música”. Para crear el Bulli o Cirque du Soleil necesitas ser un genio, un visionario, ambos cambiaron la gastronomía y el circo y hoy están entre las 100 personas más influyentes del mundo. Esas visiones ahora comparten camino en Heart y no hay duda de que hay espíritu Bulli y Cirque en todo lo que hacemos, pero como dice Ferran: “sabremos el impacto de Heart como experiencia cuando hayan pasado 10 años”. Todo el mundo sabe que ni Rafa Nadal conduce un KIA, ni Antonio Banderas usa los pachulis baratos que anuncia. ¿Están los Adriá y Laliberté realmente en el tomate de este proyecto o solo son la imagen del negocio? Guy, Ferran y Albert han estado muy involucrados en el proyecto desde el principio. A día de hoy Albert y yo pasamos mucho tiempo ideando y creando nuevas emociones, que por supuesto, compartimos con Ferran y Guy. ¿Acojona tener como jefes a unos tipos tan brillantes? Impone, para que engañarnos, jajaja… Más que nada me siento afortunado de aprender de gente tan visionaria. Con Guy han sido más de 20 años trabajando y con Ferran y Albert no he parado de aprender desde que los conocí. Cuando sabes lo que han hecho cada uno por su parte no necesitas más para dar de ti todo lo mejor cada día e intentar estar al nivel que se necesita. ¿Qué novedades veremos este año en Heart? Básicamente cambiamos todo el concepto, el menú… tratamos de evolucionar implementando lo que aprendemos cada día para mejorar. Este año, me he fijado en el tiempo como concepto y medida de todo. Y, lo hemos construido como un objetivo, el de disfrutar de nuestro presente. Disfrutaremos de un viaje que nos emocionará. Así mismo, estamos diseñando unas noches espectaculares en nuestro club con algunas novedades que van a sorprender.