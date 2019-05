El fin de las muertes en el Mediterráneo es una decisión política

Cada año 3.000 personas migrantes o refugiadas están muriendo en el mar Mediterráneo. Cuando un niño pregunta sobre esta realidad lo primero que querrá saber es por qué ocurre y a continuación querrá saber cómo evitarlo. Esa misma es la lógica de pensamiento que debe guiar a cualquier político.

Comencemos por las causas:

¿Por qué salen de sus países?

Obviamente estas personas huyen de la pobreza y de la guerra. Buscan por tanto trabajo y paz.

¿Y por qué se produce la pobreza y la guerra? Naturalmente no es posible responder a esta pregunta en este breve artículo, pero sí podemos decir que la pobreza y la guerra se producen por:

Un sistema de comercio internacional injusto que intercambia una hora del trabajo de una persona europea por 100 horas de trabajo de una persona africana.

Un sistema democrático sometido continuamente a intervenciones políticas y militares extranjeras. Esto promueve la proliferación de estados débiles, corruptos y sin los recursos necesarios para garantizar los derechos básicos de educación y salud.

Un sistema financiero internacional que facilita y promueve la huida de capitales de estos países. Capitales que han sido acumulados por élites africanas corruptas y por empresas extranjeras generalmente dedicadas a la explotación y comercialización de los recursos naturales del país.

¿Por qué esa forma de viajar tan arriesgada?

La razón obvia es que lo hacen así porque no pueden ser vistos, ya que no tienen posibilidad de migrar legalmente, dado que las embajadas de los países europeos en África no están tramitando ningún tipo de visado; ni humanitarios, ni de trabajo, ni de estudios. Solo tramitan visados de turismo para las personas que acreditan tener decenas de miles de euros en su cuenta corriente.

¿Por qué no son rescatados a tiempo antes de que su embarcación se hunda?

La triste realidad es que la Unión Europea se niega a dedicar recursos públicos destinados al salvamento de personas migrantes en el mar Mediterráneo y dificulta, y en algunos casos prohíbe, las actuaciones de rescate realizadas por las ONGs, sobre la supuesta base de que los rescates fomentan el “efecto llamada”.