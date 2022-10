El Gobierno ya duda de que Feijóo sea el líder del PP: "Obedece a los ultras de su partido"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha puesto este lunes en duda que Feijóo sea actualmente el líder de la oposición dado que “obedece a los ultras de su partido y de este país” para mantener el bloqueo del CGPJ. “Ya no me atrevo a llamarle líder del PP”, ha expresado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha recordado que Feijóo juró al asumir la presidencia de su partido “cumplir y hacer cumplir la Constitución, y no está haciendo ni una cosa ni la otra”. “Para insultar, bloquear e incumplir la Constitución, ya teníamos a Casado”, ha recordado.

El Gobierno cree que el PP “está echado al monte” y “tratando de ocultar su irresponsabilidad” tras romper las negociaciones para renovar el poder judicial. “Aquellos que se encuentran en rebeldía constitucional, no están habilitados para nada. Las normas están para cumplirlas”, ha añadido.

Las “malas artes” del PP

Puigdemont, “ese señor” que tiene que volver a España

El Gobierno subraya al respecto que “este señor” tiene que venir a España “para rendir cuentas ante la Justicia” y afea que el PP use al expresidente catalán “como escudo de protección para no decir a los españoles por qué no cumplen con la Constitución”.