El homenaje de Dabiz Muñoz a Pedroche antes de las campanadas: lo ha vuelto a hacer

El chef ha compartido en su cuenta de Instagram una foto posando con el vestido que lucía Pedroche el año pasado durante las campanadas. “Lo muchísimo que me gusta a mi un vestido brilli brilli se dice poco. Cada año Cristina Pedroche me lo pone más difícil… y yo a ella!!”, escribía el chef en el pie de foto.

La foto cuenta ya con casi 15.000 me gusta en apenas media hora y no dejan de crecer. Josie, el estilista de Cristina Pedroche, se esfuerza cada año por hacer lucir a la colaboradora de Zapeandosus mejores galas con un mensaje reivindicativo. A solo un día de la esperada gala, el diseñador ha ido dejando alguna que otra pista sobre el look.

“Una vez más es un estilismo que esconde tras de sí muchas aventuras, obsesiones, sueños, gente increíble remando al compás y sobre todo algo que muchas veces echo de menos en la moda contemporánea: la creación en libertad sin tener que rendir cuentas de beneficios”, escribía el diseñador en su cuenta de Instagram.