El inexplicable misterio del hueso humano encontrado en unos calcetines de Primark

La Policía británica ha descartado que el hueso humano hallado en unos calcetines comprados en una tienda de Primark esté relacionado con un acto criminal.

Según explica The Guardian, la prenda fue comprada el 10 de diciembre de 2018 en la tienda de la marca en Colchester, al nordeste de Londres, y el asunto fue denunciado a la Policía el dos de enero.

Los agentes pensaron en un primer momento que se trataba de una parte de un dedo. Ahora, la Policía de Essex dice que ha investigado hasta donde era posible y razonable y que en este momento no está vinculado con un acto criminal.

“Es posible que se haya colocado en el calcetín en el país de origen donde se fabricó la prenda, aunque no se puede confirmar. No parecía ser el resultado de un trauma reciente y no tenía piel u otras partículas que lo rodearan”, ha explicado un portavoz policial.

En el momento en que se encontró el hueso, un portavoz de Primark dijo que la compañía se tomaba el asunto muy en serio. La empresa afirma ahora que considera el asunto cerrado.

La compañía dijo en un comunicado: “Es muy probable que el objeto haya sido colocado en los calcetines por un individuo por razones desconocidas”.

“Primark ha sido objeto de incidentes aislados en el pasado, que posteriormente se descubrió que fueron engaños. Tras nuestra propia investigación y la investigación policial, consideramos que el asunto está cerrado”, añade la empresa en la nota.