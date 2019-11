Carlos Herrera tras el pacto PSOE-Podemos: "Es una coalición perfectamente indeseable"

Carlos Herrera ha sido muy crítico en su monólogo de Herrera en Cope con Pedro Sánchez, después del pacto firmado con Pablo Iglesias y Unidas Podemos dos días después de la repetición electoral.

El locutor ha comentado cómo será, a su juicio, el gobierno que puedan llegar a formar con la siguiente descripción: “Es una coalición perfectamente indeseable, de retroceso, en la que tiene que haber presos golpistas, peronistas, cómplices del terrorismo, chavistas, carlistones vascos, todos los cantonales que haya por ahí sueltos y todo reaccionario que se quiera apuntar de todo pelaje”.

A Sánchez lo ha llamado “cínico”, “tipo sin escrúpulos” y “mentiroso compulsivo” después de haber ido poniendo algunos de los cortes más polémicos y pronunciados por el líder del PSOE.

Los puntos de acuerdo que firmaron PSOE y Unidas Podemos los ha tildado de “tópicos del buenismo y progresismo posibles”, antes de desgranar lo que, según él, va a pasar: “Recorte de libertades, fragmentación de la sociedad, inestabilidad constitucional, endeudamiento, robo manifiesto que van a poner en marcha con subidas de impuestos a mansalva y, además sin estabilidad”.

Para el abrazo de Sánchez e Iglesias de este martes, que confirmó el acuerdo entre ambas formaciones, Herrera también ha tenido unas irónicas palabras.

“Quién no se conmueve ante una abrazo como este, el abrazo de un koala ¡Eso es un abrazo, qué bonito!” Un abrazo que nos ha costado 200 días y unas elecciones con lo que valen”, ha asegurado.

El periodista ha indicado que Sánchez tiene que dar muchas explicaciones “ya que antes no dormiría tranquilo”. “Acepta todo lo que hace dos meses le quitaba el sueño, lo que demuestra que hace dos meses mentía. Este acuerdo no es suficiente, hacen falta el concurso de algunos indeseables que no sabemos que van a perder a cambio. Será el primer gobierno populista de nuestra democracia, populismo de izquierdas que se autotilda de progresista, pero que no pasa de ser una coalición socialcomunista”, ha rematado Herrera.