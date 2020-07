El mensaje de Pedroche a Dabiz Muñoz en uno de sus momentos más importantes

El cocinero Dabiz Muñoz, con tres estrellas Michelín, afronta estos días un cambio importante en DiverXo, el restuarante que lo convirtió en una estrella de los fogones.

Hace unas semanas, Muñoz compartió un vídeo en el que daba algunas claves de lo que había supuesto para él la crisis del coronavirus.

“El primer momento es de indefensión y de no tener conocimiento real de lo que está pasando. Los tres restaurantes cerrados, con 180 personas a tu cargo sin trabajar. Me sentía bloqueado y no sabía muy bien qué estaba pasando, qué iba a pasar y cuánto iba a durar. El bloqueo mental y de toma de decisiones era absoluto”, afirmó Muñoz.

El cocinero definió la pandemia como “una caída realmente grande. Muñoz explicó que después de lo ocurrido necesita “una motivación” y que iba a cambiar por completo lo que ha ofrecido hasta ahora en DiverXo: “Que cada plato por sí mismo te hiciese volver a este restaurante”.

Ahora, a 14 de julio, día de la apertura de ese nuevo DiverXo, Cristina Pedroche ha querido mandar un mensaje de apoyo a su marido: “Hoy abrimos Diverxo.😍 Empieza una nueva etapa en la que vas a seguir demostrando que eres el mejor.❤️❤️ Qué afortunada me siento al tenerte de compañero de vida. Aprendiendo y construyendo juntos. ¡Vamos Marido, a por todas!”.