El mensaje de Susanna Griso a un líder político tras las últimas imágenes: "¿Pero dónde está?"

El bailecito de José Luis Martínez-Almeida con Sus Majestades de Oriente está animando este frío lunes de enero. El alcalde de Madrid ha recibido a Melchor, Gaspar y Baltasar con un particular baile a las puertas del consistorio y las reacciones no dejan de crecer.

Una de las más expresivas ha sido Susanna Griso, la presentadora de Espejo Público (Antena 3), que no ha podido ser más sincera al ver las imágenes del particular flashmob ‘real’.

″¿Pero dónde está Almeida, que no le veo”, ha comentado Griso entre risas suyas y de su equipo. Uno de los colaboradores ha sido rápido: “El más bajito”. Otra participante ha ido más allá: “Es que al pobre no se le ve”.

″Es que claro, a Almeida siempre le pasa lo mismo”, añade un colaborador, entre gritos de “ahí, ahí”, señalando los momentos en los que se ve con claridad al alcalde madrileño dentro del grupo de baile.

“Ahora, ahora, ahora... es que me lo tapa el rey”, se queja Susanna Griso en una secuencia de unos pocos segundos que ha sido muy comentada. “Pero él se echa a bailar, que es lo bueno”, remata la presentadora.

A Almeida no es al único al que no veía la periodista, que busca a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, pero esta ya no estaba en la imagen: “Ah, sale al principio, si se pone el vídeo en bucle se le ve”.