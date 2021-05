El momento de Errejón que más se está compartiendo: 43 segundos y más de 6.500 me gusta

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, ha participado en un debate sobre la salud mental en la Cadena SER, una materia en la que su partido está llevando la delantera al resto de fuerzas.

El diputado ha hecho un discurso que él mismo ha compartido en sus redes sociales en el que ha hablado de lo importante que puede ser apagar el móvil y no preocuparse por mostrar en Instagram una felicidad que no existe.

Errejón ha señalado que en esta época “vivimos a tanta velocidad que las experiencias tienen que ser todo el rato únicas”, en referencia a las personas que viven por y para mostrar lo que hacen en redes sociales.

“Si sales, todos los días que sales tienen que ser como Nochevieja y si te vas al campo tiene que ser absolutamente genial, lo tienes que colgar en las redes porque tiene que ser genial y, quizá, lo más revolucionario que pueden hacer nuestras generaciones es la pausa. Aburrirte. ¿Qué tal? Normal. Me he tomado una cerveza, no ha sido espectacular. He estado bien, he dormido bien. Es que la vida real no es una story, ni es una sucesión de stories, ha afirmado el diputado y fundador de Podemos.

Para Errejón, quizá, “lo más revolucionario que podemos hacer es apagar el móvil” ya que lo considera “un dispositivo neoliberal del control de nuestro tiempo sistemático”.

Este fragmento tiene más de 215.000 reproducciones, más de 2.000 compartidos y supera ya los 6.500 me gusta en poco más de 15 horas.