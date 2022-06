El momento de María del Monte en 'MasterChef': se atrevió a decirle lo que pocos a Pepe Rodríguez

“Yo no voy a cocinar, si me lo permitís”, anunció antes de aclarar: “No sé para dónde tirar, si tengo que cocinar, si tengo que montar una mesa. Y a mí me gusta disfrutar de las cosas y no estoy disfrutando”.

Tras ello tomó la palabra Pepe Rodríguez: “María, agradecemos tu honestidad. Muchas gracias por todo. Qué pena que no hayas encontrado tu sitio, pero tú lo has decidido así. Si quieres abandonar las puertas de MasterChef ahí tienes la puerta”.

Pero antes de irse, el chef del jurado le dijo: “Te puedes despedir del jurado, eh. Aunque tengamos cara de acelga, mujer”. Y María del Monte reiteró: “No, no he dicho de acelga. He dicho de fiscal de Morena Clara. Una película que se llamaba Morena Clara y que el fiscal tenía todo el día la misma cara. Entonces a mí no me gustan estas caras. Yo si tengo que poner un emoticono siempre cojo el feliz”.