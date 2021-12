El organizador de Qatar 2022 pide a los homosexuales evitar las muestras de afecto públicas

Nasser Al-Khater, presidente del comité de organización del Mundial 2022 que se celebrará en Qatar el próximo invierno, ha asegurado en una entrevista a la CNN que “la homosexualidad no está autorizada” en el país. Ha prometido, no obstante, que los aficionados LGTBI que acudan al país tendrán derecho a viajar y ver los partidos, pero con una única condición: no pueden dar “muestras de afecto en público”. Puedes ser lo que quieras mientras no lo muestres y no se sepa.

En el encuentro con la periodista Amanda Davies, muy tenso por las preguntas y repreguntas sobre la homosexualidad, plagada de silencios, suspiros y gestos incómodos, Al-Khater, sostiene que “las demostraciones de afecto en público están mal vistas, y eso vale para todos”. “Qatar y los países vecinos somos mucho más recatados y conservadores. Eso es lo que pedimos que respeten los aficionados, y estamos seguros de que así lo harán”, ha continuado.

“Así como nosotros respetamos las diferentes culturas, esperamos que estas culturas respeten las nuestras. Vendrán a Qatar como aficionados de un torneo de fútbol y pueden hacer todo lo que cualquier otro ser humano haría”, añade.

Es su reacción ante las palabras del futbolista australiano Josh Cavallo, que hace unas semanas hizo pública su homosexualidad, quien en público ha manifestado su temor a ir a un país que puede llegar a imponer la pena de muerte a quien, como él, tiene relaciones con personas de su mismo sexo.

Nada nuevo bajo el sol

Según el último informe Homofobia de Estado, publicado en diciembre de 2020 por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, según sus siglas inglesas) y citado por Amnistía Internacional, 69 Estados miembros de la ONU todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo (67 por disposiciones legales explícitas y 2 de facto).

En seis de ellos -Arabia Saudí, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (12 estados del norte) y Yemen-, la pena de muerte es un castigo legalmente prescrito. En otros cinco -como Qatar, Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, y Somalia- la pena de muerte podría llegar a imponerse siguiendo ciertos códigos legales o religiosos, pero hay menos certeza jurídica sobre la situación.