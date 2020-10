El peligro del discurso de Isabel Pantoja a Kiko Rivera

“No quiero que sigas hablando de esos temas, te hace mal y me hace mal. Piensa que estamos sanos, hay una pandemia en el mundo, lo que tú estás pasando no es importante. Han fallecido millones de personas, eso sí es importante. Lo tuyo se puede curar, los que se han ido ya no”, quiso silenciarlo, aunque sin éxito. Kiko Rivera no dudó en responder antes de terminar la llamada: “No comparo mis sentimientos con nada, simplemente he contado cómo me siento. No puedo fingir estar bien. Si he provocado un daño, lo siento. Necesito abrazos y besos, no que ’no tengo derecho a estar así”.