La palabra que no deberías decir a una persona con ansiedad o depresión

Esa palabra de once letras parece inofensiva, pero puede hacer mucho daño. Ese simplemente implica que la tarea o la actividad (como relajarse o hacer ejercicio) que le has recomendado es sencilla. En realidad, es de todo menos sencilla, según los expertos.

Esto no quiere decir que no debas dar consejos. De hecho, tu apoyo es fundamental, pero hay mejores formas de decir las cosas. Descubre a continuación algunas recomendaciones avaladas por profesionales para elaborar mejor tus consejos.

"El lenguaje importa cuando hablamos con los demás sobre cualquier asunto. Desvela nuestra forma de pensar y lo que opinamos sobre determinadas ideas y personas. Nadie diría 'Simplemente supéralo' a una persona con una pierna rota o recién operada", compara Victor Schwartz, director médico de la organización de salud mental The Jed Foundation.

"La ansiedad y la depresión se caracterizan en general por experiencias internas angustiosas que no siempre son perceptibles por los demás. Las personas con ansiedad y depresión suelen sufrir intensos pensamientos agobiantes que consumen su atención y que les impiden centrarse en la tarea que les ocupa", añade.

MmeEmil via Getty Images

Expresar tu preocupación por una persona es siempre un gran primer paso.

"Decirle a alguien que lo valoras y que te resulta importante siempre sirve de ayuda. Hazle saber que no quieres huir, que te quedas para ayudar", recomienda Jill Harkavy-Friedman, vicepresidenta de investigación de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio.

"Sé que probablemente sea difícil, pero ¿y si...?"

No tienes por qué decir exactamente esas mismas palabras, pero sí algo que reconozca la dificultad de realizar ciertas tareas cuando sufres ansiedad o depresión.

"Tienes que empezar poco a poco a la hora de abordar las actividades que son desafiantes e ir avanzando a un ritmo manejable", aconseja Schwartz. Así pues, en vez de decir "simplemente haz un poco de ejercicio", prueba a aconsejar que salga a pasear contigo unos minutos. Implícate.

"Ofrécete para participar en actividades positivas y divertidas con esa persona, invítala a dar un paseo, a ir al gimnasio o a ver una película contigo", propone Duval.

Hagas lo que hagas, trata de no ofrecer consejos no solicitados. Al menos, no sin consultar con esa persona qué es lo que le puede ser de ayuda, señala la psiquiatra Amy Alexander, del hospital Stanford Health Care.

"Si te apetece dar consejos, es mejor que preguntes primero. Prueba a decir: 'Tengo unas ideas y sugerencias, pero no sé si te servirá de ayuda en estos momentos", propone Alexander. "Algunas personas no quieren consejos, sino que sigas escuchando, y tal vez eso es lo más útil que puedes hacer por ellas".

"¿Qué puedo hacer para ayudarte?"