Este momento de 'El Hormiguero' llega al Twitter del PP de Castilla y León

El Partido Popular de Castilla y León ha usado un fragmento de la tertulia de El Hormiguero para cargar contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del coronavirus en las últimas semanas.

Al final del programa, justo después de que se marche el invitado de ese día, toca la tertulia. Una charla en la que Pablo Motos debate de actualidad con Cristina Pardo, con Tamara Falcó, con Juan del Val y con Nuria Roca.

Durante la sección, Pardo habló de lo disparados que están los contagios y los fallecidos en España, donde la tercera ola está golpeando de forma muy dura.

“El Gobierno sigue diciendo que parece que estamos llegando a lo que sería la estabilización de esta ola y les han negado a las comunidades autónomas adelantar el toque de queda a pesar de las malas cifras”, ha dicho la periodista de laSexta para introducir el tema. Una de esas autonomías que quería poner el toque de queda a las 20:00 era precisamente Castilla y León.

“Es un poco incomprensible”, ha señalado el presentador. Nuria Roca, por su parte, ha comentado que ella entendería que el Gobierno no permitiese a las Comunidades medidas más laxas.

Para Juan del Val hay una frase de Cristina Pardo que lo resume todo: ”¿Cuántos muertos estamos dispuestos a asumir?”. “No nos podemos acostumbrar a estas cifras”, ha añadido.

“Y sobre todo no nos podemos acostumbrar a los muertos. Un muerto es una desgracia para una familia para siempre”, ha comentado Motos. El presentador ha señalado también que “necesitamos un Gobierno que nos gobierne”.

Del Val ha comentado también que el Ejecutivo de Sánchez no es sólo un Gobierno que no gobierne, es que “impide gobernar”: “Alguien está intentando tomar medidas que no son electorales y no te las dejan tomar”.

Una charla que ha usado el PP de Castilla y León para lanzar un mensaje contra el Gobierno de España: “Esto no va de política, va de sentido común y de vidas humanas. La pregunta que se hacen en @El_Hormiguero se la hace todo el mundo en sus casas. ¿Qué más tiene que pasar para que el Gobierno actúe o al menos para que no entorpezca a los que quieren luchar contra la #COVID?”.